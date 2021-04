Gomorra new edition, Garrone: è un film attuale, parla dell'uomo

Roma (askanews) - Sono passati 13 anni dal Gran Premio della Giuria a Cannes ma "Gomorra" ha sempre la stessa potenza visiva e forza narrativa, e ora arriva in una nuova edizione il 16 aprile su Rai 3, disponibile anche in dvd e blu-ray. Il regista ha inserito sei cartelli, all'inizio di ogni racconto, per dare allo spettatore maggiori informazioni sul contesto, ha rimontato sette scene, inserito alcuni interventi di doppiaggio, fatto circa 50 tagli e accorciato il film di 10 minuti.

Interventi quasi impercettibili ma necessari, secondo Matteo Garrone, a rendere il film più comprensibile al pubblico, in particolare a quello più giovane. Molti ragazzi conoscono infatti la serie tratta dal libro di Roberto Saviano ma non hanno mai visto questo capolavoro.

"Gomorra" è un film che non è invecchiato ed è assolutamente attuale. Secondo Garrone è un film "contemporaneo perché tratta di temi universali, di criminalità ma soprattutto di rapporti umani, della difficoltà del vivere, del male, dell'infanzia violata". Più asciutto e compatto della serie, privo di voyeurismo e fascinazione per il mondo criminale, il film del regista romano è ora pronto per una nuova vita: all'estero molti distributori vogliono riportalo nei cinema ed è stato richiesto da molti festival.