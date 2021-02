Golden Globe, due candidature per "La vita davanti a sé" di Ponti

Roma, 3 feb. (askanews) - C'è anche l'Italia candidata ai prossimi Golden Globe: "La vita davanti a sé" di Edoardo Ponti ha ottenuto due candidature, come miglior film in lingua straniera e per la miglior canzone, "Io sì", scritta da Laura Pausini e Niccolò Agliardi. In molti si aspettavano una nomination anche per Sophia Loren, madre del regista e protagonista del film, adattamento del romanzo di Romain Gary, nei panni di un'ebrea sopravvissuta all'olocausto che si prende cura dei figli delle prostitute tra cui un bambino senegalese.

E tra i film in lingua straniera c'è anche "Due", film d'esordio dell'italiano Filippo Meneghetti, candidato dalla Francia.

Per numero di candidature si impone "Mank" di David Fincher con 6, sul racconto della lavorazione del film di culto Quarto potere, seguono "Una donna promettente", "Nomadland" e "Il processo ai Chicago 7". Candidati a miglior film musicale, "Borat 2", "Hamilton", "Palm Springs", "Music" e "The Prom".

Tra gli attori protagonista di un film drammatico ci sono anche Anthony Hopkins e Gary Oldman; mentre Sacha Baron Cohen figura tra i protagonisti di un film commedia-musicale e tra i non protagonisti. Per le attrici, le più accreditate sono Viola Davis, Frances McDormand e Carey Mulligan e tra le non protagoniste Glenn Close, Olivia Colman, Jodie Foster. Ben tre le donne registe nominate quest'anno: Emerald Fennell, Florian Zeller, insieme a Christopher Hampton e Chloé Zhao.

Sul lato tv domina "The Crown": sei candidature. La cerimonia di premiazione si terrà il prossimo 28 febbraio con conduzione a distanza di Tina Fey e Amy Poehler, da New York e Beverly Hills.