Gli "ultimi" applausi al Teatro dell'Opera di Roma

Roma, 26 ott. (askanews) - Al grido di "Viva il teatro" e applausi fragorosi, consapevoli che saranno gli ultimi per almeno un mese, è andata in scena domenica al Teatro dell'Opera di Roma l'"ultima" recita di "Zaide", Singspiel incompiuto di Mozart, in un nuovo allestimento di Graham Vick diretto dal Maestro Daniele Gatti, prima dell'entrata in vigore oggi del Dpcm del 24 ottobre che prevede la chiusura di teatri, cinema e sale da concerto.

Nel video postato sulla pagina Facebook del Teatro dell'Opera di Roma si vedono gli spettatori ben distanziati e con indosso la mascherina, nel più rigoroso rispetto delle norme anti-Covid.