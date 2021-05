Gli ex allievi del MTS - Musical! The School si raccontano

Milano, 19 mag. (askanews) - Sono storie di successo e di fatica: alcuni degli ex allievi dell'Accademia MTS Musical! The School di Milano che hanno ottenuto riconoscimenti professionali nazionali ed internazionali, non solo nel mondo del musical ma anche in quello della discografia si raccontano in corti cinematografici. 5 storie individuali da scoprire, il protagonista della prima è Alessio Impedovo. "Io sono MTS e tu? È una vera opportunità per guardare avanti, per creare contenuti e non solo slogan; e la grande novità è che tutto questo sarà materia di studio del prossimo anno accademico", spiega Simone Nardini direttore artistico MTS - Musical! The School.