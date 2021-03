Giornata Razzismo, Noa Planas ai giovani: siate curiosi e aperti

Roma, 11 mar. (askanews) - "Il messaggio che voglio lanciare ai ragazzi è di non avere preconcetti ma di essere curiosi di imparare e conoscere una cultura diversa dalla nostra e a condividere le nostre diversità

#AmoreNonRazzismo. E' il messaggio che in vista del 21 marzo, Giornata Internazionale per l'eliminazione della Discriminazione Razziale, vuole lanciare il brand Super! (sul canale 47 del dtt e 625 di Sky) insieme ad House Of Talent, ribadendo il suo impegno a favore di temi importanti per i ragazzi come l'integrazione, la lotta al razzismo e ad ogni forma di discriminazione.

Per l'occasione, dal 15 al 21 marzo, la talent Noa Planas, star del web e influencer da migliaia di followers - già protagonista di Super! Musica - presenterà ogni sera sul canale contenuti pensati per far riflettere i ragazzi su questo tema. E il logo in bianco in nero, Super!, si accenderà ogni volta con una nuova lettera, rimarcando l'importanza di valori come Solidarietà, Unicità, Parità, Empatia, e Rispetto.

"Purtroppo il razzismo c è ancora, ci sono ancora pregiudizi sulle persone di etnia diversa, di religione o colore della pelle diverso dal nostro, io spero solo che le nuove generazioni vengano educate nel modo migliore, con una mentalità molto più aperta, non è il colore della pelle che ci differenzia".

I ragazzi saranno anche invitati a partecipare mandando la loro interpretazione personale dei valori assegnati alle singole lettere del logo sulla pagina Instagram del canale.