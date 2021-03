Giornata Mondiale del Teatro, gesti resilienza in attesa aperture

Milano, 27 mar. (askanews) - Per la #giornatamondialedelteatro i lavoratori dello spettacolo insieme con alcuni studenti hanno occupato il giardino del Piccolo Teatro Grassi di Milano. Un modo per ribadire che non calerà mai il sipario sull'arte e la cultura. Tecnici, macchinisti, sarte, attori, registi, scenografi, drammaturghi e studenti hanno occupato pacificamente un luogo simbolico del Teatro italiano, il primo teatro comunale di prosa d Italia. Molti i messaggi su twitter e gli altri social da Milano a Venezia, da Roma a Bari. Ringraziando anche Internet, unica piattaforma attualmente possibile.