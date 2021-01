Roma, 22 gen. (askanews) - In un video pubblicato il 20 gennaio del Museo Diffuso della Resistenza di Torino, ecco cosa sono le Pietre d'Inciampo o Stolpersteine ideate dell'artista tedesco Gunter Denmig, la loro diffusione, e l'impatto che hanno nella struttura cittadina, per interrompere la dimenticanza, e ricordare soprattutto ai giovanissimi la tragedia dell'Olocausto. A raccontarlo, Andrea Ripetta che ricorda anche il programma per le scuole avviato a Torino dal Museo.