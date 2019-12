Roma, 11 dic. (askanews) - A DiMartedì su La7 Gene Gnocchi imita il leader delle Sardine Mattia Santori e ironizza: "Zingaretti a noi è molto utile perché noi Sardine con le nostre manifestazioni riempiamo le piazze, poi abbiamo sempre un problema per svuotare le piazze, quindi mandiamo in diffusione un discorso di Zingaretti e la piazza si svuota in 5 minuti".