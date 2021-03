Franceschini: la Rai ha scelto di non partecipare a ITsART

Milano, 3 mar. (askanews) - "Abbiamo cercato di coinvolgere la Rai, abbiamo scritto a Salini, ci ha risposto comunicando il sostegno della Rai all'iniziativa. A seguito di questa disponibilità, ma in questa iniziativa il ministero non ha alcun ruolo, le scelte sono passate a CDP che ha fatto una gara per la scelta del partner privato, la Rai è stata invitata, ma ha scelto di non partecipare alla gara". Lo ha detto, in relazione al progetto di ITsART, la cosiddetta "Netflix della cultura" il ministro della Cultura Dario Franceschini durante l'audizione in Commissione di Vigilanza sul tema del mancato coinvolgimento della Rai.

"La Rai ha ritenuto di non avere la possibilità di vendere eventi non prodotti da lei - ha aggiunto Franceschini -. Io comunque auspico che il coinvolgimento della Rai avvenga".