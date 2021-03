Franceschini: PNRR, per cultura 5,6 miliardi con scorporo turismo

Milano, 17 mar. (askanews) - "Il PNRR aveva risorse importanti per Cultura e Turismo, ora, alla luce dello scorporo del turismo, stiamo scorporando le competenze: quello che resta è una fetta importante per la cultura, al momento sono circa 5,6 miliardi". Lo ha detto il ministro della Cultura Dario Franceschini, intervenuto in audizione davanti alle Commissioni riunite Cultura di Camera e Senato sulle linee programmatiche del dicastero e il Piano nazionale di ripresa e resilienza.