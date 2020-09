Forte e fragile, Annalisa esce con il nuovo album "Nuda"

Milano, 15 set. (askanews) - Ha lavorato al suo nuovo album per quasi due anni, ci ha messo tutta se stessa e ora dopo tanta attesa esce Nuda, il nuovo lavoro di Annalisa, 13 tracce divise in un lato A e un lato B che caratterizzano due stili e due mondi della cantautrice.

"L'idea centrale di questo disco è quella di mettere in piazza tutto, decidere di far cadere tutti quei filtri e quelle costruzioni che ci siamo abituati a usare quando comunichiamo nella vita quotidiana ma che vengono fuori tanto quando ci si mostra al pubblico. Ho voluto un po' scavare dentro di me in questa direzione".

Forte e fragile Annalisa ha voluto raccontarsi senza filtri.

"Ho cercato di raccontare le fragilità e le insicurezze che poi ci avvicina tutti e ci rendono umani nella nostra imperfezione. Penso sia importante non mostrare una finta perfezione anche se mi piace presentarmi bene ma ci sono tutte una serie di cose che accadono quando nessuno mi vede".

Per il momento non c'è in programma un ritorno in tv perchè vuole concentrarsi sulla promozione di questo lavoro, ma mai dire mai.

"Se dovesse succedere che mia arriva l'occasione di fare qualcosa legato alla musica che è quello che ha guidato tutto il mio percorso artistico... Non si sa mai"

Annalisa come tutti è stata costretta a rinviare gli appuntamenti live, soprattutto "Il Party sulla luna",la grande festa/concerto che si svolgerà al Fabrique di Milano il prossimo 5 maggio 2021.