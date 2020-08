Filo Vals e le atmosfere di festa d'estate in "Bellissima noia"

Milano, 6 ago. (askanews) - Romano di nascita ed europeo di formazione, il giovane cantautore Filo Vals racconta nel nuovo singolo "Bellissima noia" le atmosfere di una festa d'estate tra leggerezza e malinconia.

"Con questo brano vorrei raccontare le volte che mi sono sentito un pesce fuor d'acqua, in quelle situazione ho sempre sperato di incontrare qualcuno che mi tirasse fuori da quel disagio e mi facesse stare bene con me stesso, e a volte è anche successo".

Emozioni private ma estremamente comuni che lui racconta così.

"Il disagio nasce dal sentirsi non nel posto giusto, ma è una cosa relativa per ciascuno di noi. La musica è terapeutica perchè mi aiuta a esternare ciò che ho dentro come uno sfogo".

Lo stile di Filo Vals spazia dall'indie al rock ed è contaminato da un retrogusto reggae. Ma la sua formazione non è solo musicale, è laureato in economia in inghilterra, scrive in 4 lingue, oltre all'italiano ha un repertorio di brani in inglese, francese e spagnolo.

"Parlare 4 lingue alla fine mi ha permesso di essere stimolato da varie persone e culture diverse, così come gli studi: tutto è stimolo nell'arte. Avere questo sentimento europeo è stato lo stimolo principale per il disco che sto facendo".

"Bellissima noia" anticipa l'uscita prossima del suo primo album.

"Sarà cantato in quattro lingue, è una scelta molto ambiziosa quella di provare a fare un disco europeo per mettere al servizio dell'arte la realtà fortemente europea che ho vissuto nei miei anni da studente in Inghilterra".