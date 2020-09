Festivaletteratura, David Quammen: i virus non portano solo morte

Mantova, 10 set. (askanews) - Non solo miseria e morte, i virus portano anche benefici alle altre forme di vita, compresa quella umana. Lo ha detto, intervenendo in streaming a Festivaletteratura lo scienziato e divulgatore David Quammen, autore del bestseller globale "Spillover", che anni fa aveva sostanzialmente previsto in tutti i dettagli la pandemia di Coronavirus, e che ora ha pubblicato un nuovo saggio "L'albero intricato", dedicato all'evoluzionismo. Quammen, che in Italia è autore Adelphi, ha conversato via Web con il filosofo della scienza Telmo Pievani nell'ambito del palinsesto digitale di Festivaletteratura.

Quammen, nello specifico, ha parlato di una membrana che protegge il feto umano e che deriva da un virus. Senza di essa, ha aggiunto lo scienziato, non sarebbe possibile la gravidanza per la nostra specie.