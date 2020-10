Festa di Roma, Gabriele Mainetti svela un po' di "Freaks Out"

Roma, 22 ott. (askanews) - Gabriele Mainetti torna alla Festa del cinema di Roma, dove nel 2015 aveva presentato l'acclamato "Lo chiamavano Jeeg Robot".

Il regista e sceneggiatore romano, alla 15esima edizione della festa svela al pubblico in anteprima mondiale alcune scene del suo nuovo e attesissimo film, "Freaks Out", in uscita nelle sale il 16 dicembre.

Nel cast del suo secondo film torna Claudio Santamaria, accanto stavolta ad Aurora Giovinazzo, Pietro Castellitto, Giancarlo Martini, Giorgio Tirabassi, Max Mazzotta e Franz Rogowski.

"Freaks Out" è ambientato a Roma nel 1943 e a giudicare dalle prime immagini non mancheranno anche in questo caso superpoteri e colpi di scena, tra fenomeni da baraccone e ... nazisti.

Matilde, Cencio, Fulvio e Mario si esibiscono con le loro stranezze nel circo di Israel. Quando però quest'ultimo scompare misteriosamente i quattro restano soli nella città occupata. Qualcuno ha messo gli occhi su di loro, con un piano che potrebbe cambiare il destino di molte persone... e il corso della Storia.