Fabrizio Moro e "Il senso di ogni cosa", primo video da regista

Roma, 22 mag. (askanews) - In radio e su tutte le piattaforme digitali, la nuova versione di "Il senso di ogni cosa" (Fattoria del Moro distr. Believe) di Fabrizio Moro. Questa canzone, è un inno all amore. Da sempre autentico, Fabrizio non ha mai nascosto le sue fragilità raccontando, attraverso le sue canzoni e senza troppa retorica, la sua visione della vita.

Il videoclip del brano, che vede per la prima volta Fabrizio Moro alla regia insieme ad Alessio De Leonardis, è online su Youtube.

"Stare dall altra parte della macchina da presa è da sempre stato il mio sogno - dichiara il cantautore romano - Ho chiesto a tutti miei fan di mandarmi una clip da 20 secondi della loro vita, che rappresentasse, in questo momento così complicato della nostra esistenza, l espressione del loro Senso di ogni cosa. Alessio ed io abbiamo visionato tutti i frammenti ricevuti, cercando di trovare quelli che ci coinvolgessero di più sia dal punto di vista "emotivo" che da quello qualitativo (angolazione di ripresa, luce, etc)".

"I video dei ragazzi - continua Fabrizio - si fondono con il mio playback, registrato di notte, in un stanza bianca, asettica. Ho scelto questa ambientazione perché le nostre vite, in questo momento in cui siamo costretti a rimanere a casa, sono esattamente così".

Attualmente Fabrizio Moro sta lavorando a un progetto discografico la cui uscita è prevista per l'autunno 2020.