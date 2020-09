Esilarante clip di Alessandro Borghi da "Una pezza di Lundini"

Roma, 24 set. (askanews) - "A piedi scarzi", l'esilarante clip di cui sono protagonisti Emanuela Fanelli e Alessandro Borghi, alle prese con la periferia romana, tra "abitudini losche di scassinare le auto altrui" e lo "zio di Spinaceto agli arresti domiciliari". Un assaggio di "Una pezza di Lundini", programma rivelazione dell'anno, una sorta di esperimento televisivo condotto da Valerio Lundini con Emanuela Fanelli, in onda in seconda serata su Rai2.

I giorni di messa in onda sono variabili e anche l'orario non sempre è lo stesso, ma del resto, Una Pezza di Lundini è un programma che si autodefinisce "provvisorio e impreparato" in tutti i settori: Valerio Lundini prova a fare intrattenimento e a condurre in un silenzio irreale e antitelevisivo, alla ricerca di spunti e situazioni per chiudere al più presto la puntata che gli hanno affidato, in sostituzione di qualche altro (finto) programma non più andato in onda.

Una Pezza di Lundini è un programma ideato da Giovanni Benincasa e prodotto da Rai2 in collaborazione con Stand By me. Condotto e scritto da Valerio Lundini con Emanuela Fanelli. Gli autori: Giovanni Benincasa e Valerio Lundini. Scritto con: Valerio Coletta, Matteo Corradini, Emanuela Fanelli, Antonio Losito, Giulio Somazzi, Matteo Tiberia, Giuseppe Tuccillo, Valerio Vestoso.

Link attivo su www.raiplay.it