Esce "Italia Paranoica", nuovo singolo di Faia post-lockdown

Roma, 11 lug. (askanews) - Esce su tutte le piattaforme digitali "Italia Paranoica", il nuovo singolo di Faia: manifesto emotivo di una paranoia collettiva e individuale, finestra aperta sulla notte blindata di chi è incappato nelle maglie del lockdown.

Il brano è l'urlo liberatorio del cantautore irpino, che gioca con le note per raccontare uno spaccato dell'Italia VentiVenti in cui eroi, antieroi e paranoici si mescolano in un rito che assume le forme di un gigantesco esperimento sociale. "Quando ho composto questo brano - racconta Faia - tutto sembrava sospeso in un limbo quasi irreale: immagini e notizie, bollettini e dibattiti inondavano i tg ad ogni ora del giorno e della notte. Mi sono affidato alla musica per esorcizzare i fantasmi di un presente inquieto: con Italia Paranoica mostro un'Italia che si riscopre, nel bene e nel male, molto più omogenea e unita di quanto si potesse immaginare".