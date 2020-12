Erminio Sinni trionfa alla prima edizione di "The Voice Senior"

Milano, 21 dic. (askanews) - Erminio Sinni è stato proclamato vincitore della prima edizione di 'The Voice Senior'. La grande felicità di Loredana Berté, coach del musicista toscano, ma romano d'adozione. Secondo posto per Elena Ferretti, sul podio anche Marco Guerzoni. Il programma si è confermato anche in questa ultima puntata leader degli ascolti del prime time con 3.670.143 telespettatori e il 18,16% di share e vince anche in sovrapposizione su Canale 5 (18,36% Rai1, 10,91% Canale 5).

"Mi sono buttata con tutta me stessa in questa avventura". Tutta la forza e l'energia di Loredana Berté, coach del vincitore Erminio Sinni, mostrata nel corso delle 5 puntate.