Enrico Ruggeri: una grande emozione tornare sul palco

Roma, 27 ago. (askanews) - Enrico Ruggeri il 28 e 29 agosto presenta all'Arena Sferisterio di Macerata le serate finali di Musicultura Festival della Canzone Popolare e d'autore, giunto alla 31esima edizione (in onda su Rai2 il 3 settembre in seconda serata, in diretta radiofonica su Radio1 Rai e con degli speciali su Rai Isoradio).

Sul palco tanti ospiti, da Salvador Sobral, vincitore dell Eurovision 2017, ai Pinguini Tattici Nucleari; con loro otto nuove proposte che si contenderanno il premio finale di 20 mila euro: Fabio Curto, Miele, Blindur, I Miei Migliori Complimenti, H.E.R., Senna, Hanami e La Zero. "Vedremo grandi ospiti come Tosca e Massimo Ranieri, e otto ragazzi che sono il meglio tra centinaia di proposte che sono arrivate e anche me che canto e li aiuto a districarsi in questo percorso, sarà divertente"... "Tornare sul palco è una grande emozione ed esperienza, soprattutto qui; io sono stato il primo a dire che se non riparte la musica non è ripartito niente quindi sono contento che Musicultura abbia retto l urto e si prepari a due grandi serate".