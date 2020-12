Roma, 14 dic. (askanews) - Si intitola Empatìa il nuovo lavoro di Antonella Ruggiero. Un album particolarmente suggestivo, testimonianza di un concerto dedicato al volontariato che, in tempi come quelli che stiamo attraversando, assume un valore molto significativo. Si tratta, infatti, della registrazione di uno speciale concerto dell artista tenutosi nella Basilica di Sant Antonio a Padova per l inaugurazione di Padova capitale europea del volontariato 2020. Quindici brani interpretati dalla voce della Ruggiero, registrati come un album da studio: da Creuza de Ma e l'Ave Maria di De Andrè, a Cavallo Bianco dei Matia Bazar, dal canto sacro sardo più noto Deus ti salvet Maria a Respondemos del repertorio di musica ebraica, passando per l'inno latino Veni veni Emmanuel fino a Echi d infinito, il brano di Kaballà e Venuti che l'artista presentò a Sanremo nel 2005.

"Per chi ha voluto questo evento, per chi mi ha invitata, per chi c'era e, in particolar modo, per chi non è potuto essere presente, ho voluto intitolare il concerto Empatìa, parola significativa che accomuna tutti i volontari e che meglio rappresenta il loro prezioso lavoro, soprattutto in questo momento storico" ha dichiarato Antonella Ruggiero.

Il cd sarà è esclusivamente sul nuovo shop online dell artista shop.antonellaruggiero.com, unitamente a tutta la sua produzione discografica, dal 1996 ad oggi.