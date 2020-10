Edoardo Leo: cinema e teatro posti sicuri, in altri paesi aperti

Roma, 26 ott. (askanews) - "Capisco che ci sono tutte le misure per fronteggiare l emergenza, che rispetteremo tutti quanti, ma il cinema e il teatro sono posti sicuri. C'è uno studio dell'Agis che dice che da maggio ad ottobre c è stato un solo caso di contagio su 370 mila. In altri Paesi, come la Francia, i cinema non sono stati chiusi: sono posti dove si sta seduti, ordinati e con la mascherina... francamente non vedo tutta questa differenza con i musei per esempio": così l'attore Edoardo Leo, ospite insieme a Marco Giallini di Francesca Fialdini a "Da Noi... a Ruota libera" su Rai1, ha commentato la chiusura di cinema e teatri decisa dal dpcm del 24 ottobre.

Clip integrale su www.raiplay.it