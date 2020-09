Edoardo Bennato: a novembre un mio nuovo album

Roma, 31 ago. (askanews) - Edoardo Bennato "festeggia" 40 anni del brano "Sono solo canzonette", ma guarda al futuro. E annuncia l'uscita di un nuovo album, a novembre: "L'anno importante è sempre quello che verrà. Crogiolarsi nelle celebrazioni serve a poco, anzi può essere addirittura negativo. Per cui vivo intensamente il presente, mi preparo per l'album che uscirà a novembre. Anche perché noi viviamo il presente, e siamo proiettati in un futuro speriamo migliore. Ho una figlia di 15 anni, adolescente, e mai come ora il futuro mi interessa, mi intriga".