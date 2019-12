È firmato Amoroso il "Christmas Jumper" di Ovs-Save the Children

Roma, 3 dic. (askanews) - Il 13 dicembre torna il Christmas Jumper Day di Save the Children, giunto in Italia alla sua quarta edizione. Anche quest anno OVS sarà al fianco dell Organizzazione in occasione della speciale iniziativa dedicata ai maglioni natalizi che aiutano i bambini.

Per il Natale 2019, un jumper d eccezione, disegnato dalla cantante Alessandra Amoroso, testimonial dell iniziativa, che ha voluto mettere la sua creatività e la sua passione a disposizione di Save the Children per dare un futuro a milioni di bambini a rischio in Italia e nel mondo.

Un maglione speciale, che dal 4 dicembre sarà in vendita in tutti i negozi OVS e online sul sito ovs.it e il cui ricavato servirà a sostenere i progetti di Save the Children.

Alessandra Amoroso è anche protagonista di un video in cui racconta ad un gruppo di bambini la favola di un magico filo rosso, lo stesso di cui è fatto il jumper, che rappresenta idealmente le azioni portate avanti da Save the Children da oltre 100 anni in tutto il mondo a tutela dei bambini a rischio.

"Sono felice - dice Alessandra Amoroso - di essere ambasciatrice di questo importante progetto che OVS e Save the Children portano avanti da dieci anni. Ho realizzato, insieme con loro, questo jumper con grande entusiasmo, affinche potesse essere l'occasione per contribuire a donare un sorriso a tanti bambini meno fortunati. È il mio caloroso augurio per un Natale solidale, pieno d amore con la speranza che ci possa far avvicinare sempre di più, perché poi... non è così difficile volersi bene".

Dal 30 novembre al 5 gennaio OVS lancerà inoltre una più ampia campagna di sostegno ai progetti di Save The Children, con una raccolta fondi dedicata, presso le casse di tutti gli store.