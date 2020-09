"Dreambuilders-La fabbrica dei sogni", le sale riaprono a bambini

Roma, 7 set. (askanews) - "Dreambuilders - La fabbrica dei sogni" è il film che riaprirà la stagione cinematografica per i bambini. Dal 10 settembre arriva infatti nelle sale il lungometraggio di animazione diretto da Kim Hagen Jensen.

La protagonista è Mina, che vive in una casa di campagna con il padre e il suo criceto Viggo Mortensen. Quando arrivano per trasferirsi lì la fidanzata del papà e sua figlia, coetanea di Mina molto attiva sui social network, molte cose cambiano, perché ogni volta che si addormenta Mina acquisisce un potere: può spalancare le porte della fabbrica dei sogni e diventare la regista di quel che decide di sognare e far sognare agli altri, scrivere la storia, scegliere gli attori, costruire la scenografia e dare il ciak d'azione.

Quando la sua quotidianità è invasa dalla sorellastra Jenny e dalla compagna di suo padre Helene, Mina infatti usa il mondo dei sogni per riacquistare il controllo della propria vita, a qualunque costo. Gaff, il suo nervoso costruttore di sogni, l'avverte ripetutamente che è meglio non procedere. Ma l'affetto che prova per la ragazzina è troppo forte e non riesce mai a fermarla in tempo. Solo quando Mina sperimenterà le conseguenze delle proprie azioni, aprirà gli occhi e si renderà conto di essersi spinta troppo oltre.