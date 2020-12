Donatella Finocchiaro giudice popolare al Maxiprocesso

Roma, 2 dic. (askanews) - Un evento cardine della nostra storia per la lotta alla mafia. Il Maxiprocesso di Palermo, raccontato tante volte al cinema o in tv, viene questa volta visto da un'altra prospettiva in "Io una giudice popolare al Maxiprocesso", docufiction di Francesco Miccichè, in onda il 3 dicembre in prima serata su Rai1. Protagonista Caterina, interpretata da Donatella Finocchiaro, giovane insegnante di Cefalù la cui vita viene sconvolta dall'improvvisa convocazione del tribunale di Palermo, sorteggiata come giurata popolare nel Maxiprocesso, istruito da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino contro i capi di Cosa Nostra.

Fatti e personaggi sono liberamente ispirati a persone reali e vicende realmente accadute tra l'85 e l'88, ma si punta soprattutto sulla storia di una donna catapultata in un evento storico enorme, a cui ha dato anche lei un contributo, superando le sue paure. Protagonista anche Nino Frassica, senza baffi, nei panni del presidente della Corte d'Assise Alfonso Giordano.

Foto, immagini d'archivio, giornali dell'epoca, interviste a protagonisti dell'epoca come il pubblico ministero Giuseppe Ayala, il giudice a latere Pietro Grasso, i membri della giuria popolare Maddalena Cucchiara, Francesca Vitale, Teresa Cerniglia e Mario Lombardo. Alcune interviste sono state girate dentro l'aula bunker.

Tutti conoscono quello che è successo storicamente, ha detto il regista, "ma pochi sanno, e questo noi raccontiamo, che senza quegli eroi silenziosi che sono stati i giudici popolari non sarebbe stato possibile celebrare quel processo e arrivare a severe ma giuste condanne".