Diodato racconta "Un'altra estate" ecco il video del singolo

Milano, 30 giu. (askanews) - Continua il momento d'oro di Diodato, dopo lo strepitoso successo di "Fai Rumore" al Festival di Sanremo 2020 e di "Vita Meravigliosa" arriva il video di "Un'altra estate", il nuovo singolo del cantautore, tra i brani più suonati in Italia, si tratta di un tormentone alternativo, con un sound diverso dagli altri brani estivi in rotazione.

Nel videoclip, girato al Parco dell'Uccellina in Toscana, Diodato racconta la fine di un tempo sospeso simboleggiato dall'apertura delle pareti di una grande scatola che lo fa tornare a respirare. Il cantautore cammina su una spiaggia deserta verso il mare nell'atto di togliersi i vestiti. Ogni indumento lasciato per terra durante il percorso comunica la volontà di lasciarsi alle spalle il passato e suoi momenti più bui, per rinascere sotto una nuova veste, dove l'estate è meta e inizio di questo presente.

Antonio Diodato non ha però voluto rinunciare al contatto diretto col pubblico, con una serie di appuntamenti live inediti, Concerti di un'altra estate, diversi e più intimi in giro per lo stivale, ma in cui si potranno apprezzare le sue doti canore.