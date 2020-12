De Sica e Boldi "In vacanza su Marte": stavolta un telepanettone

Roma (askanews) - Christian De Sica e Massimo Boldi vanno "In vacanza su Marte" ma ritornano alla vecchia comicità del passato, con gag, equivoci e qualche parolaccia. Neri Parenti riporta insieme il duo comico per il film di Natale per la ventiseiesima volta. L'ultimo, "Natale a Miami", risale a quindici anni fa, quest'anno però, con i cinema chiusi, il film arriva direttamente sulle piattaforme digitali, dal 13 dicembre.

"Si è tornati a fare il film che si faceva prima, quindi una farsa molto comica, molto divertente e credo che in questo momento ce ne sia proprio bisogno. Non ce ferma manco il Covid e visto che i cinema sono chiusi noi arriviamo nelle case e nei salotti del nostro pubblico".

Il film è ambientato nel 2030, e De Sica interpreta ancora una volta la parte del marito fedifrago, che scappa su Marte per sposare la nuova fidanzata (Lucia Mascino). Quattro anni prima ha lasciato la moglie, interpretata da Paola Minaccioni, e il figlio. Quest'ultimo dopo aver fatto un viaggio nello spazio si trasforma in un vecchietto, interpretato da Massimo Boldi. Nel film parallelamente si sviluppa la storia di due influencer inseguiti dai fan su Marte, con un manager malandrino interpretato da Herbert Ballerina.

Il regista spiega: "Quando dicevano panettone era perché c'era un po' tutto, c'erano un po' di parolacce, c'erano le gag, c'erano le scene buffe, le scene di recitazione, poi c'erano gli slapstick. Insomma c'è tutto questo, su Marte per cercare di rendere tutto un po' più asettico rispetto al momento in cui stiamo vivendo".