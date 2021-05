David di Donatello, «L’oro di famiglia» tra i corti in nomination 03 maggio 2021

Tra i corti in nomination ai David di Donatello 2021, la cui cerimonia di premiazione si terrà l’11 maggio, c’è «L’oro di famiglia» di Emanuele Pisano e Olimpia Sales. Un film indipendente, prodotto e distribuito da «Pathos Distribution», ha già messo in bacheca il premio Rai Cinema Channel all’Ortigia Film Festival, ha ricevuto più di 30 riconoscimeti in festival nazionali e internazionali ed è stato anche selezionato dalla Fice per l'iniziativa «Cortometraggi che passione». Protagonista del corto, diretto da Emanuele Pisano, autore assieme ad Olimpia Sales anche della sceneggiatura, è l’attore siciliano Danilo Arena. «L'oro di famiglia» nasce da un'esigenza: raccontare il legame viscerale che attanaglia l'uomo alle proprie origini e al proprio passato. Salvo, il protagonista, e il suo amico Fabrizio rapinano una villa che sembra promettere grandi guadagni. I due portano la refurtiva da un rigattiere, ma riescono a racimolare solo pochi spiccioli. Tra la refurtiva rimasta invenduta c'è un album di foto di famiglia. Salvo è un duro ed ha cose più importanti per la testa, ma il pensiero che lui non abbia neanche una foto ricordo inizia a balenargli in mente portandolo alla ricerca del suo album di famiglia. Pubblichiamo qui un estratto del film, per gentile concessione della produzione.