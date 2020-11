David Cay Johnston: Trump erede famiglia di impiegati criminalità

Milano, 2 nov. (askanews) - "Nessuno nella storia della presidenza americana si avvicina a quello che ha fatto Donald Trump. È l erede di terza generazione di una famiglia di impiegati della criminalità. In America si pensa che la criminalità sia chi uccide, chi ferisce... No, i veri criminali sono i ladri, chi ha imparato a rubare, chi non paga le tasse, chi non fa ciò che deve, per esempio ha precedenti penali nella propria attività, chi nasconde investimenti... questo è il modello di business di Trump. Il nonno di Trump (...) divenne di fatto un tenutario di bordelli, questi sono di fatto degli impiegati della criminalità". Così il giornalista Premio Pulitzer David Cay Johnston a Che tempo che fa su Rai3 con Fabio Fazio e Roberto Saviano.