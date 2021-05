Damiano e Victoria prestano la voce per il film Disney Crudelia

Milano, 15 mag. (askanews) - Damiano David e Victoria De Angelis dei M neskin fanno parte del cast di voci della versione italiana del nuovo film Disney live action Crudelia con dei camei d'eccezione. Una nuova avventura per la band che ha vinto il festival di Sanremo e che rappresenterà l'Italia all'Eurovision Song Contest 2021 a Rotterdam con il brano "Zitti e Buoni". Questa è stata la nostra prima esperienza al doppiaggio, eravamo molto curiosi di scopriere le dinamiche in generale"

Per Victoria un ruolo che le calza a pennello. "Io ho doppiato una fashion reporter, che riporta in televisione le gesta di Cruella. Per noi il look è molto importante, ci divertiamo a sperimentare e a esprimerci attraverso questa che è una forma d'arte. Quando andiamo sul palco aiuta a trasmettere il messaggio".

Damiano ha un doppio cameo "Io ho doppiato Jeffrey, l'assistente della Baronessa von Hellmaned e ho cantato nei panni di Artie, devo dire che è stata un'esperienza molto divertente".

Il pubblico potrà riconoscere la voce inconfondibile di Damiano in alcuni versi di "I Wanna Be Your Dog" del gruppo rock The Stooges, il brano che Artie interpreta durante una sfilata di moda.