Dal salotto di casa Mario Venuti canta "Il tempo di una canzone"

Milano, 6 mar. (askanews) - A sorpresa Mario Venuti pubblica un nuovo video sul suo canale Youtube. Un'intima esecuzione di "Il tempo di una canzone", brano contenuto nel suo ultimo album "Soyuz 10", per la quale il cantautore e chitarrista catanese ha scelto il salotto di casa sua.

Mario Venuti ha voluto fare questo omaggio ai suoi fan in un momento difficile per il mondo dello spettacolo e della musica, quasi paralizzati dal coronavirus: "le occasioni sociali diminuiscono per l'emergenza e la casa torna ad essere un palcoscenico ideale. Entrate a casa mia, qui si fa musica! "Il tempo di una canzone"".