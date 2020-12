Da Bugo alle Frecce, i video più di tendenza su YouTube nel 2020

Milano, 2 dic. (askanews) - Le Frecce Tricolori, il pane senza impasto, le parodie delle video lezioni e il Festival di Sanremo con la lite fra Morgan e Bugo. Sono questi i video non musicali più cliccati in Italia nel 2020. Un anno diverso da tutti gli altri con la pandemia e il confinamento di tutti nelle quattro mura di casa.

In Italia, i video che hanno fatto tendenza su YouTube in questo 2020 mostrano come i creator si siano rapidamente adattati alle sfide impreviste dell'anno, affrontando allo stesso tempo le esigenze uniche e personali delle loro community e dando nuovi impulsi al concetto di intrattenimento. Tra i video musicali più popolari dell'anno: al primo posto Bombadash e Alessandra Amoroso con Karaoke. Sul podio anche il video di Francesco Gabbani "Viceversa" presentato a Sanremo e Rocco Hunt con "A un passo dalla luna".

Tra i video non musicali, primo posto per Bugo che abbandona il palco di Sanremo, seguito dal sorvolo delle Frecce tricolori su Roma e dalla ricetta del pane senza impasto con il video "fatto in casa da Benedetta". Subito dopo l'ironia demenziale dei iPantellas, seguitissimi dai più giovani. A sorpresa, distaccati a diverse lunghezze le partite dei calcio e i talent show.

I video (non musicali) più popolari in Italia

RAI - Sanremo 2020 - Bugo abbandona il palco dell'Ariston

Aeronautica Militare - Il sorvolo delle Frecce Tricolori su Roma a 360°

3. Fatto in Casa da Benedetta - Pane comodo fatto in casa senza impasto - Ricetta Facile

4. iPantellas - Video lezioni - Studenti vs Prof - iPantellas w/Favij

5. WhenGamersFail ? Lyon - Intervista a 8 con tutti i miei amici!! (Speciale 3 Milioni)

6. Serie A - Milan 4-2 Juventus

7. Italia's Got Talent - Il Golden Buzzer di Federica Pellegrini

8. X Factor Italia - MYDRAMA conquista HELL RATON con THA SUPREME e MARA SATTEI

9. MinisteroSalute - Per tornare tutti insieme a sorridere. Come usare le mascherine

10. Jakidale - Da Milano a Roma in monopattino

I video musicali più popolari in Italia

1. Boomdabash - Boomdabash, Alessandra Amoroso - Karaoke

2. Francesco Gabbani - Viceversa (Official Music Video) - Sanremo 2020

3. Rocco Hunt - Rocco Hunt, Ana Mena - A Un Passo Dalla Luna (Official Video)

4. Baby K - Baby K - Non mi basta più (special guest Chiara Ferragni)

5. Elettra Lamborghini - Elettra Lamborghini - Musica (E Il Resto Scompare)

6. Takagi & Ketra - Takagi & Ketra, Elodie, Mariah - Ciclone ft. Gipsy Kings, Nicolàs Reyes, Tonino Baliardo

7. Diodato - Diodato - Fai Rumore (Video Ufficiale) Sanremo 2020

8. Ghali - Ghali - Good Times (Lyrics Video)

9. Mahmood - Mahmood - Rapide

10. Gaia - Gaia - Chega (Official Video)