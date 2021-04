Da Augias a Veronesi per "Lezioni di letteratura" in streaming

Roma, 7 apr. (askanews) - Gli scrittori contemporanei ci guidano alla scoperta dei loro libri preferiti. Prenderà il via il 28 aprile il ciclo di appuntamenti "Lezioni di letteratura", visibile in streaming sul sito www.auditoriumplus.com. L'iniziativa della Fondazione De Sanctis e della Fondazione Musica per Roma prevede 12 incontri in cui scrittori e intellettuali ci guideranno alla scoperta di grandi capolavori letterari del passato. Neri Marcorè introdurrà ogni lezione e si partirà il 28 aprile con Corrado Augias e "I promessi sposi".

"In questo momento, caratterizzato come sappiamo dalla pandemia, alcuni classici assumeranno sicuramente significati particolari. Non passeranno mai di moda perché hanno al loro interno proprio questa caratteristica di contenere al loro interno degli archetipi nei quali ci si può ritrovare sempre, sia nel tempo che si sta vivendo, sia nel tempo che si ha dentro".

Dopo Augias il 5 maggio sarà la volta di Massimo Cacciari che farà una lezione su "Il Principe" di Machiavelli, il 12 Nadia Fusini spiegherà "La Tempesta" di Shakespeare, il 19 Nicola Lagioia racconterà "A sangue Freddo" di Truman Capote. Il 26 maggio si potrà assistere invece al dialogo tra Gustavo Zagrebelsky e Paolo Di Paolo su "I fratelli Karamazov" di Dostoevskij.

Poi, tra gli altri appuntamenti, il 2 giugno ci sarà la lezione di Sandro Veronesi su "Pinocchio", il 16 giugno Chiara Valerio con "Gita al faro", il 23 Dacia Maraini su "L'altra verità. Diario di una diversa" di Alda Merini. Il 14 luglio si chiuderà con Antonella Lattanzi che racconterà "Madame Bovary".