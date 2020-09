Da "Amici" verso la realizzazione di un sogno, storia di Jacopo

Milano, 29 set. (askanews) - Dalla scuola di "Amici" alla realizzazione di un sogno. Jacopo, giovane artista savonese dopo essersi fatto conosce nel talent di Maria De Filippi è appena uscito con il nuovo singolo "Come il sole", prodotto da Michele Canova, un brano dal sapore estivo che lui racconta così.

"Quando chiudo gli occhi e ascolto il brano, la testa va a questa estate diversa per l'emergenza sanitaria che abbiamo vissuto e stiamo vivendo. Comunque è stata un'estate dove abbiamo cambiato le nostre abitudini, ma abbiamo continuato a vivere e la canzone mi rimanda a questo odore d'estate particolare ma indimenticabile, con mio brano vorrei dare questa nota positiva".

Ama la musica fin da piccolo e sogna di poter vivere di questo ma tiene i piedi piantati a terra.

"Sicuramente non sono ancora arrivato a dire: caro Jacopo questo è il lavoro che ti accompagnerà per tutta la vita. Io sto sognando che questa mia passione possa tramutarsi in lavoro facendo passo dopo passo. Anche se non c'è un momento dove dici ok sono arrivato perchè ogni giorno sei sottoposto a classifiche, numeri e devi impressionare la gente in modo positivo, il mio obiettivo è che la gente possa riconoscersi in quello che faccio e nella mia storia e in quelle che racconterò nei miei brani. Spero che qualche autore mi insegni a scrivere perchè voglio raccontare ciò che ho da raccontare pur avendo 21 anni".

Finalista del Festival di Castrocaro 2020, Jacopo dopo il suo primo EP dal titolo "Colori", anticipato dal singolo "Cuore di Mare" scritto per lui da Enrico Nigiotti lavora al nuovo album guardando al futuro con speranza e determinazione.