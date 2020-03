Cultura e Coronavirus, in Triennale il Decameron in streaming

Milano, 12 mar. (askanews) - Tutti i musei italiani stanno cambiando pelle, per fronteggiare le chiusure imposte dall'emergenza Coronavirus. In Triennale a Milano si è scelto di creare un nuovo Decamerone, partendo dall'opera di Boccaccio, che viene trasmesso in streaming. La direttrice artistica della Triennale, Lorenza Baroncelli, ci ha raccontato il progetto.

A partire dallo spunto del Decamerone di Giovanni Boccaccio, che narra di un gruppo di giovani che nel 1348 per dieci giorni si trattengono fuori da Firenze per sfuggire alla peste nera e a turno si raccontano delle novelle per trascorrere il tempo, Triennale ha invitato artisti, designer, architetti, intellettuali, musicisti, cantanti, scrittori, registi, giornalisti ad 'abitare' gli spazi vuoti di Triennale per sviluppare una personale narrazione. Tutte le 'novelle' di Triennale Decameron sono trasmesse in diretta sul canale Instragram di Triennale.