Crozza nei panni di Davigo: "In Italia violare la legge conviene"

Roma, 13 feb. (askanews) - Un altra nuova maschera, la quinta in due settimane, per Maurizio Crozza che prima che riparta la nuova stagione di "Fratelli di Crozza" - da venerdì 28 febbraio sul Nove - ha messo a punto il personaggio del Magistrato Piercamillo Davigo che, oramai arreso al sistema, consiglia i più strambi metodi per evitare la legge al grido di "Violare la legge conviene!".

"In questo paese in galera non ci va nessuno, le faccio un esempio: la tamponano con la macchina, scende il signore, bonus-malus, ricorsi, perizia medica... Conviene finirlo col cric, è terribile, ma le conviene", spiega il comico genovese.

"Le faccio un altro esempio: lei ha un cane? Lo porta a pisciare la sera? Piove. Il parco è a 400 metri, c'è il fango, deve raccogliere la cacchina con la bustina, è terribile... Lo ammazzi, con le attenuanti generiche in Italia le regalano un gatto!", conclude Crozza-Davigo.