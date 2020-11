Crozza-Mattarella: fermiamo governatori 50enni produttivi di ca..

Milano, 3 nov. (askanews) - Nuovo esilarante ritorno di Crozza/Matterella nel promo che anticipa la puntata di "Fratelli di Crozza", in onda venerdì 6 novembre alle 21.25 sul Nove. Il Presidente della Repubblica risponde a tono a Giovanni Toti che nei giorni scorsi su Twitter ha definito gli anziani non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese : "Leggendo le parole del Governatore ligure, che parla come Yoghi, ho scoperto di essere una presenza improduttiva in quanto da nove anni ho scavallato i settanta. Caro orso Toti, isoliamo pure i settantenni improduttivi, ma fermiamo anche i governatori cinquantenni produttivi di cazzate." "Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com (http://it.dplay.com/)