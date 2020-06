Crozza-De Luca: nell'ampolla di San Gennaro il sangue di Gattuso

Roma, 20 giu. (askanews) - Apre la penultima puntata della stagione di Fratelli di Crozza- in onda il venerdì in prima serata sul Nove e in live streaming su Dplay - la maschera di De Luca che esultaper la finale di Coppa Italia irridendo Ronaldo: "Il Guglielmo Tell dei rigori che da undici metri a occhi chiusi, ti centra un palo di dieci centimetri" ed osanna l'allenatore Gattuso "Altro che San Gennaro... è il sangue di Gattuso che deve andare nell'ampolla".

