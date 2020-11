Cristina D'Avena: "Una donna può amare e sedurre a qualsiasi età"

Milano, 16 nov. (askanews) - Ospite di Francesca Fialdini a "Da Noi a Ruota Libera" su Rai1, Cristina D'Avena rivendica la scelta di aver posato per la copertina di Vanity Fair in cui si è mostrata in una veste inedita e che tanto ha fatto discutere :"In questi momenti di buio totale abbiamo bisogno di tanto amore. Mi hanno chiesto di mettermi in gioco e ho detto di sì." E continua "La donna, rispetto all'uomo, non può fare nulla, deve avere i bambini, deve fare la casalinga a un certo punto c'è l'orologio biologico che segna la tua vita, la tua età, mentre l'uomo resta sempre un Don Giovanni. Non lo comprendo: una donna può amare e sedurre a qualunque età". Le immagini di www.raiplay.it.