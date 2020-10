Covid non ferma il Teatro Golden di Roma, in scena "Ben Hur"

Roma, 19 ott. (askanews) - Il Covid non ferma l'attività del Teatro Golden di Roma, dove va in scena "Ben Hur", uno degli spettacoli più amati degli ultimi anni. Oltre 400 repliche, 200 città raggiunte, oltre 100.000 spettatori, un film accolto con grande favore: sono i numeri dello spettacolo.

Un perfetto mix di risate, pensieri, emozione e cattiveria, nato dalla penna di Gianni Clementi per la coppia Triestino-Pistoia.

Paolo Triestino interpreta Milan: "Milan è un personaggio a cui sono profondamente legato. È stato un lavoro lunghissimo di apprendimento, imparare anche a cantare in russo. È un personaggio poetico, divertente, ingenuo, che arriva nella nostra Roma un po' incattivita, con il candore e l'energia di chi spera in un futuro migliore".

Nicola Pistoia è Sergio: "È uno spettacolo che appassiona, entusiasma, commuove, sembra di vedere un film. Il teatro entra in una pellicola e la pellicola siamo noi".

La coppia è accompagnata sul palco dalla talentuosa Elisabetta De Vito (finalista alle Maschere del Teatro 2012-13 come attrice non protagonista). Lo spettacolo, diretto da Nicola Pistoia e prodotta da Diaghilev resterà in scena fino a domenica 1 novembre.