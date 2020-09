Covid, Masini: brutte le divisioni politiche, vogliamo chiarezza

Roma, 31 ago. (askanews) - Marco Masini critica le divisioni politiche sulla gestione del coronavirus. E chiede chiarezza di fronte a una pandemia che non si capisce quando terminerà.

"Io spero che si vada in fondo alla cosa e spero che ci sia qualcuno che si prenda la responsabilità di dirci cosa è questo virus, perché se stiamo dietro ai contagi è chiaro che un virus non si ferma, e rischieremo di vivere questo tipo di normalità per 5-6 anni. Uscirà un vaccino ma non credo che molta gente si vaccinerà con un medicinale di così poca sperimentazione. Ma è anche vero che stiamo vedendo tantissimi contagi ma poche terapie intensive, la fascia si è spostata ai 30-40 anni: sicuramente è successo qualcosa. La cosa più brutta è vedere tanta divisione politica, di conseguenza anche scientifica, perché credo che il cittadino abbia il diritto di sapere la verità di cosa stia succedendo e se veramente conviene tenere a rischio le medie e piccole imprese con casi anche di suicidio come successo a Firenze in un ristorante, piuttosto che dare una sorta di speranza a un cittadino che ha diritto assolutamente di lavorare, di sperare e di ricominciare ad essere quello che era prima".