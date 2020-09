Covid, Annalisa: negazionisti? Ignoranza è una brutta bestia

Roma, 15 set. (askanews) - "L'ignoranza è una brutta bestia": risponde così Annalisa sul difficile momento dovuto alla pandemia. L'artista ha condotto anche programmi di divulgazione scientifica e non usa mezzi termini.

"Io tendo a rispettare le regole, io non sono una scienziata, sono laureata in Fisica ma con questioni di epidemie e cose di questo genere non sono una persona autorevole e lo so. Soprattutto in questo caso seguo le regole di chi è più autorevole di me, e chiudo questo discorso sui negazionisti dicendo che l'ignoranza è una brutta bestia. Ci dobbiamo soffermare sulla cultura e cercare di alzare le nostre prospettive piuttosto che appiattirle e questo principio penso possa migliorarci sempre".