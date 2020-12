Cosa sono i soldi, dialogo tra un ex bancario e un ex rapinatore 01 dicembre 2020

Da un lato Vincenzo Imperatore, ex manager di un grande gruppo bancario. Dall'altro Peppe De Vincentis, ex rapinatore. Entrambi napoletani, entrambi hanno cambiato vita, nel senso che Imperatore oggi è consulente contro gli abusi della finanza e De Vincentis è attore teatrale. Insieme sono i protagonisti de «La conversione», film di Giovanni Meola in concorso al Roma Independent Film Festival, dal 2 all'8 dicembre visibile su MYmovies.it. Un dialogo sui soldi e sul fare soldi in forma di documentario. Dopo decenni di reati e accumuli di danaro illecito, Peppe e Vincenzo si incontrano grazie alla macchina da presa di Meola. Nel 2013, il primo ha scritto l'autobiografia «Il campo del male» (Tullio Pironti Editore), nella quale ha raccolto i ricordi dell'adolescenza, il battesimo criminale, la detenzione in una dozzina di carceri, in sospensione tra confessione drammatica, sete di cocaina e ironia. Il secondo, ormai un fuoriuscito, nel 2014 ha pubblicato il memoriale-rivelazione «Io so e ho le prove» (Chiarelettere), caso editoriale con decine di migliaia di copie vendute.