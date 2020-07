Coronavirus, Fase 3: maxi-evento Ferrari a Roma per la ripartenza

Roma, 20 lug. (askanews) - Oltre 50 bolidi di Maranello, con equipaggi provenienti da tutta Italia hanno animato i luoghi simbolo di Roma, domenica 19 luglio 2020 per un maxi-evento organizzato dal "Ferrari owners club Passione rossa" per celebrare la ripartenza dopo la fase critica del lockdown per la pandemia di Covid-19.

Al timone della parata il presidente del club, il pilota e recordman romano, Fabio Barone.

"È una grande emozione - ha detto - sicuramente siamo onorati perché il club più famoso del mondo non poteva che avere uno scenario del genere per la ripresa delle attività e per la stagione 2020, quindi siamo sicuramente emozionati".

Lungo le strade dove un tempo scorazzavano le bighe, hanno fatto bella mostra di sé le più belle auto del mondo, scortate dal servizio di tutela del Corpo della Polizia Penitenziaria.

Al termine della parata, la carovana di Ferrari ha fatto sosta nella dimora Domus San Sebastiano, per una piccola pausa prima di ripartire per una nuova avventura.