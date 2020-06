"Core", il nuovo di Marcondiro: è l'amore tra due robot primitivi

Roma, 30 giu. (askanews) - Esce online il videoclip di "Core", l'ultimo singolo del progetto artistico di Marcondiro (pubblicato su etichetta Parodoi). Un salto nel cinema fantascientifico e visionario di ispirazione kubrickiana. Atmosfere oniriche e soffuse accompagnano il racconto per fotogrammi di una canzone delicata, che scava nelle fragilità umane e restituisce un immaginario giocoso e raffinato dell'amore tra due robot primitivi: una speciale dedica a Isaac Asimov, scienziato, divulgatore e padre dell'intelligenza artificiale, nel centenario della sua nascita.

Il video, realizzato in arte grafica animata, rappresenta il sequel del precedente #Amati e contiene le riprese girate da Daniele Ciprì e dalla sua troupe presso lo stabilimento di Esa - Esrin a Frascati. Il soggetto e la regia sono di Marco Borrelli, ideatore del progetto Marcondiro e leader della band, che sintetizza così il concept del video: "Dopo aver girato il videoclip di #Amati, pensando ad un possibile seguito della storia, ho immaginato che i due robot, rinchiusi nel loro piccolo mondo virtuale, prendessero coscienza di sé e decidessero di fuggire dal laboratorio per affrontare un viaggio oltre la città, attraverso la natura, fino a raggiungere una spiaggia incontaminata. Lì avrebbero incontrato e osservato gli esseri umani, intrappolati in schermi tv, intenti a cantare di pace e di amore tutta la notte davanti ad un falò".