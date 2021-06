Coppola: anno difficile, ma grande solidarietà nella cultura

Milano , 1 giu. (askanews) - "E' evidente che è stato un anno terribile, per le persone che hanno sofferto, per le famiglie che hanno avuto difficoltà. E i musei chiusi hanno rappresentato la sintesi di tutto questo: luoghi che appartengono alla comunità e che non possono essere ciò che sono in realtà: non luoghi dove si vede solo un dipinto, ma dove si vive in maniera completa la propria esperienza di cittadini. Però c'è un dato che è importante sottolineare: in questo anno e mezzo si è registrata una solidarietà fortissima tra istituzioni culturali, tra visitatori, tra appassionati di arte e cultura. Non soltanto a livello regionale o italiano, ma è stata una solidarietà a livello mondiale che ha legato tutti i musei che erano coinvolti a progetti espositivi di primo piano". Lo ha detto, a margine della presentazione della mostra "Painting is back", il direttore Arte, Cultura e Beni storici di Intesa Sanpaolo Michele Coppola, parlando degli ultimi mesi segnati dalla pandemia.