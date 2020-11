Concerto inaugurale Bookcity 2020 con FIL-Filarmonica di Milano

Milano, 11 nov. (askanews) - Un grande soprano noto per la raffinatezza delle sue interpretazioni: Carmela Remigio. Un'orchestra di giovani talenti affiancati da musicisti affermati: LaFil - Filarmonica di Milano. Un direttore d'orchestra in ascesa: Marco Seco. Sono questi i protagonisti del concerto inaugurale di BookCity 2020, registrato - senza pubblico nel rispetto delle ultime norme per l'emergenza sanitaria - al Teatro degli Arcimboldi di Milano. Il programma prevede una scelta di pagine novecentesce, o che hanno aperto la strada al grande Novecento, cruciale per il maestro Marco Seco il ruolo della musica.

"Trovo che sia indispensabile fare musica in questo momento, avere la possibilità di trasmettere questa gioia, l'energia che si è creata in questi giorni in cui abbiamo lavorato insieme facendo musica, credo sia importante per tutti, per chi ha bisogno di compagnia e conforto".

L'evento sarà parzialmente trasmesso mercoledì 11 novembre alle ore 20,00 sul sito www.bookicitymilano.it, nelle giornate successive sarà disponibile nella sua versione integrale sui canali YouTube e Facebook di BookCity.