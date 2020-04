Concerto nel Duomo di Milano deserto per Bocelli a Pasqua

Milano, 14 apr. (askanews) - Un concerto memorabile che resterà nella storia quello che Andrea Bocelli ha tenuto il 12 aprile, domenica di Pasqua, nel Duomo di Milano. Trasmesso in esclusiva in diretta streaming mondiale sul canale YouTube del tenore "Bocelli: Music for Hope" ha unito tutti i Paesi in un giorno solenne: "Nel giorno in cui si celebra la fiducia nella vita che vince, sono onorato e felice di rispondere "Sì" all'invito della città e del Duomo di Milano", ha detto l'artista. Bocelli ha risposto all'invito della città di Milano e della Cattedrale, accettando come un onore l'ospitalità dell'Arciprete e della Veneranda Fabbrica del Duomo, nel periodo buio che ha colpito tutta l'Italia e il mondo.

"Il successo di "Music for hope" dimostra il desiderio che tutti hanno di condividere un momento di preghiera e speranza. La voce di Andrea è diventata un'opportunità per tutto il mondo di abbracciarsi, di sentirsi vicino in questo momento difficile. Oltre le barriere e gli egoismi si è creato un immaginario ponte di calore umano e solidarietà", ha detto Filippo Sugar, Presidente della Sugar Music, casa discografica del tenore da sempre e promotore da subito dell'appuntamento "Music for Hope" che ha visto milioni di persone riunite in streaming su YouTube (3 milioni in diretta e oltre 25 milioni di visualizzazioni dopo poche ore) e in tv (oltre 4milioni e 600mila telespettatori su Rai Uno) di fronte all'esibizione del tenore.