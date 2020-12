Colin Firth dentro "Il giardino segreto", su Amazon Prime

Roma (askanews) - "Il giardino segreto", nuovo adattamento del celebre romanzo di Frances Hodgson Burnett, arriva il 10 dicembre in esclusiva su Amazon Prime Video. I produttori di "Harry Potter" hanno puntato su Colin Firth per interpretare il cupo Archibald Craven, su Julie Walters per la parte della terribile Mrs. Medlock, mentre la piccola Mary è Dixie Egerickx.

E' lei che scopre quel giardino abbandonato, luogo incantato che nasconde tanti segreti. E' il suo rifugio quando riesce ad allontanarsi dalla misteriosa casa dello zio, dove si è dovuta trasferire dopo la morte dei genitori. Ed è lì che scoprirà tanto di sé e della sua famiglia.

Il film diretto da Marc Munden arriva a 27 anni dall'ultima trasposizione cinematografica del romanzo, che è stato anche rappresentato a Broadway. Qui la storia è narrata proprio dalla piccola Mary, ma la protagonista insieme a lei è proprio quella natura variegata, magica, piena di sorprese.