Coez scelto per il lancio degli Spotify Singles in Italia

Roma, 9 gen. (askanews) - Coez è il primo artista italiano scelto da Spotify Italia per il lancio degli Spotify Singles, agli Abbey Road Studios.

Il cantante, in esclusiva per Spotify, ha registrato una versione inedita de "La tua canzone" e la cover "Via" di Claudio Baglioni presso gli iconici Abbey Road Studios di Londra.

Il programma Spotify Singles prevede la realizzazione in esclusiva per Spotify di alcuni brani rivisti da parte di artisti famosi: una propria canzone e la cover di un brano, scelto per aver rappresentato qualcosa di importante per il percorso dell'artista.

Singles è già disponibile su Spotify in molti paesi: ad oggi sono stati coinvolti ben 185 artisti, che hanno registrato più di 600 Singles, per un totale di 23 ore di musica senza sosta e quasi 3 miliardi di ascolti.

"Sono molto contento di essere il primo artista a portare in Italia Spotify Singles - afferma Coez -. Per l'occasione abbiamo scelto due brani molto diversi tra loro: il primo è la reinterpretazione di un pezzo tratto dal mio ultimo album, "E' sempre bello": "La tua canzone". Abbiamo cercato di dare una nuova chiave di lettura, più morbida rispetto alla versione rock del disco, solo con piano e voce. Mentre per il secondo pezzo, abbiamo scelto una cover degli anni 70 di Claudio Baglioni: "Via". Anche in questo caso abbiamo cercato un ritmo diverso rispetto al pezzo originale, precisamente drum and bass, fornendo anche in questo caso una nuova chiave interpretativa, nel rispetto dello spirito del pezzo".

"Fornire un'esperienza personalizzata sulla piattaforma è una delle nostre priorità e Spotify Singles va proprio in questa direzione. Singles è un omaggio ai 45 giri, il cui il lato A è rappresentato dalla registrazione di una nuova versione di uno dei maggiori successi dell'artista e il lato B dalla cover di uno degli artisti o gruppo che ne hanno influenzato il percorso artistico. Per il debutto del programma in Italia abbiamo scelto Coez che, con la sua scrittura, ha dato il via in Italia a un genere crossover tra rap e pop con cui ha dominato le classifiche, collezionando oltre 20 dischi di platino e diventando un portavoce della sua generazione, oltre che un simbolo del nuovo cantautorato italiano", ha dichiarato Federica Tremolada, Managing Director, Southern and Eastern Europe di Spotify.